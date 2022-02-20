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недвижимость общество

В Новосибирске продают ледовую арену СКА за 320 млн рублей

Фото В Новосибирске продают ледовую арену СКА за 320 млн рублей
Фото В Новосибирске продают ледовую арену СКА за 320 млн рублей

Фото с сайта "Авито"

В Новосибирске выставили на продажу ледовую арену «Спортивного клуба армии» за 320 млн рублей с автомойкой и парковкой.

Ледовую арену за 320 миллионов рублей продают в Октябрьском районе Новосибирска. Объявление о продаже опубликовали на сайте «Авито».

В описании автор объявления указал, что ледовая арена имеет земельный участок размером в 1,08 гектаров. Находится она в Октябрьском районе, на данный момент постоянно сдаётся в аренду.

«На текущий момент окупаемость составляет шесть лет. Площадь участка и ставки аренды поля позволяют увеличить арендный поток на 15-25% (окупаемость 4,5-5 лет)», – написал автор объявления.

Также указано, что площадь самого объекта составляет 3 959 квадратных метров. Рядом с ареной находится автомойка на шесть боксов, которая также входит в стоимость здания. Кроме того, в стоимость входит и большая парковочная зона с удобным заездом.

Как сообщается в 2ГИС, по данному адресу находится новосибирский ледовый дворец «Спортивный клуб армии».

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу недостроенный гипермаркет «Лента», владелец хочет за него 270 миллионов рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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