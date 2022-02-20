В Новосибирске продают ледовую арену СКА за 320 млн рублей

Фото с сайта "Авито"
В Новосибирске выставили на продажу ледовую арену «Спортивного клуба армии» за 320 млн рублей с автомойкой и парковкой.
Ледовую арену за 320 миллионов рублей продают в Октябрьском районе Новосибирска. Объявление о продаже опубликовали на сайте «Авито».
В описании автор объявления указал, что ледовая арена имеет земельный участок размером в 1,08 гектаров. Находится она в Октябрьском районе, на данный момент постоянно сдаётся в аренду.
«На текущий момент окупаемость составляет шесть лет. Площадь участка и ставки аренды поля позволяют увеличить арендный поток на 15-25% (окупаемость 4,5-5 лет)», – написал автор объявления.
Также указано, что площадь самого объекта составляет 3 959 квадратных метров. Рядом с ареной находится автомойка на шесть боксов, которая также входит в стоимость здания. Кроме того, в стоимость входит и большая парковочная зона с удобным заездом.
Как сообщается в 2ГИС, по данному адресу находится новосибирский ледовый дворец «Спортивный клуб армии».
Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу недостроенный гипермаркет «Лента», владелец хочет за него 270 миллионов рублей.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают