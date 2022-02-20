В Новосибирске снесут дом культуры имени Клары Цеткин

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В Новосибирске снесут аварийное здание ДК Клары Цеткин.

Власти Новосибирска решили снести аварийное здание дома культуры имени Клары Цеткин на улице Котовского. Об этом заявили в администрации города.

Здание дома культуры имени Клары Цеткин, расположенное на улице Котовского на левом берегу Новосибирска, власти города признали аварийным. В плачевном состоянии там находятся строительные конструкции здании – в результате инженерно-технического обследования здание его было решено снести.

Мэрия Новосибирска в ближайшее время разработает проект по сносу дома культуры имени К. Цеткин. Верхнюю часть здания власти хотели демонтировать еще в 2019 году – тогда начальник департамента культуры Анна Терешкова говорила, что трогать фундамент здания власти не будут, а при возможности реконструируют здание. На тот момент такие работы оценивались в 450 миллионов рублей.

Здание ДК Клары Цеткин в Новосибирске было возведено в 1933 году. Его площадь составляет практически 4 тысячи квадратных метров.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске снесут недостроенное здание «Сибсельмаш». На его месте на площади Маркса построят апарт-отель из 8 корпусов.