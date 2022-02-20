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Вратарь ХК «Сибирь» Сятери стал олимпийским чемпионом

Фото Вратарь ХК «Сибирь» Сятери стал олимпийским чемпионом
Фото Вратарь ХК «Сибирь» Сятери стал олимпийским чемпионом

Фото ХК "Сибирь"

В воскресенье, 20 февраля, Сборная России в финале по хоккею забрала себе серебро, уступив финской команде.

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии на матче против России. Спортсмен выиграл золото в последний день Олимпиады-2022, 20 февраля. Таким образом, сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото на Олимпийских играх, обыграв российскую команду со счётом 1:2.

На матче сборная ОКР открыла счёт в игре на 8-й минуте в первом периоде, первая и последняя шайба оказалась за Михаилом Григоренко, ему ассистировали Никита Гусев и Никита Нестеров. Однако уже во втором периоде финны начали отыгрываться – на 4-й минуте забросил шайбу Вилле Покка (кстати, он защитник в клубе «Авангард»). Победный год на 41-й минуте принёс Ханнес Бьернинен.

До сегодняшнего матча у сборной Финляндии лучшие результаты были в 1988 и 2006 годах, когда они занимали вторые места на Олимпийских играх.

В социальных сетях болельщики огорчены, что сборная России получила серебро за финал в хоккее. Однако большинство поддерживают Харри Сятери и рады, что за «Сибирь» будет играть олимпийский чемпион, особенно впреддверии плей-оффа.

Напомним, что 1 марта стартует плей-офф на регулярном чемпионате КХЛ. Хоккейная «Сибирь» 2 марта на выезде будет играть с командой «Салават Юлаев». Однако перед этим «Снеговики» проведут заключительный контрольный матч в Казани.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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