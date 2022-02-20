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Защитник «Сибири» Чайковски выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине

Фото Защитник «Сибири» Чайковски выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине
Фото Защитник «Сибири» Чайковски выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине

Фото KHL

Защитник ХК «Сибирь» Михал Чайковски в составе сборной Словакии заработал бронзу на Олимпиаде в Пекине.

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» и сборной Словакии Михал Чайковски выиграл бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист выступал в составе сборной команды Словакии за третье место. По итогу, команда разгромно обыграла Швецию со счётом 4:0.

Также в финале зимней Олимпиады участвует вратарь «Сибири» Харри Сятери – он будет играть против России в составе сборной Финляндии. Известно, что в составе ОКР не оказалось ни одного из команды «Снеговиков». Несмотря на то, что Сятери выступает против сборной ОКР, болельщики желают ему выиграть золото.

Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет на Первом канале и Матч ТВ в 11:00 по местному времени.

Для справки:

Харри Сятери – известный новосибирский вратарь, который является серебряным призёром чемпионата мира в 2021 года. Он играет за хоккейный клуб «Сибирь» с 2019 года и недавно продлил контракт на ещё один сезон. На сегодняшний день Сятери провёл 132 матча, 5 из них – в плей-оффе.

Напомним, что 20 февраля хоккейная «Сибирь» проведёт заключительный контрольный матч в Казани с «Ак Барсом» перед началом плей-оффа. Новый этап регулярного матча КХЛ стартует 1 марта.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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