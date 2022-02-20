Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске женщина украла 126 тысяч рублей из квартиры подруги.

В Новосибирске задержали 40-летнюю женщину, которая украла деньги из квартиры подруги. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Осенью прошлого года в полицию обратилась жительница Новосибирска, из квартиры которой пропало 126 тысяч рублей. Оперативникам удалось выяснить, что деньги украла подруга потерпевшей – 40-летняя женщина, ранее не имевшая проблем с законом.

По данным МВД, у женщины были ключи от квартиры подруги. Воспользовавшись ими, она проникла в жилье приятельницы, пока той не было дома, и вынесла оттуда 126 тысяч рублей. Деньги женщина потратила на собственные нужды.

Сейчас в отношении 40-летней сибирячки возбуждено уголовное дело о краже. Женщина находится под подпиской о невыезде.

В конце прошлого года сотрудницы психбольницы украли с карт пациентов более 6 миллионов рублей в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске домработница украла у хозяйки драгоценности на 5 миллионов рублей. Женщина попыталась скрыться в Москве, но ее задержали новосибирские оперативники.