Житель Новосибирска набрал 2,5 млн просмотров на видео с пуканьем в TikTok

Житель Новосибирска снимает юмористические ролики в TikTok.

34-летний житель Новосибирска Сергей Орешкин стал популярным в TikTok с помощью провокационных юмористических видео. Сегодня у него почти 550 тысяч подписчиков и более 22 миллионов лайков.

Отметим, что фамилия Орешкин – это псевдоним мужчины, который ему посоветовали взять подписчики. Дело в том, что ранее сибиряк выпускал видео, на которых показывал разные способы раскалывания орехов.

Сергей рассказал, что ему нравится записывать смешные ролики и поднимать другим настроение. Самое популярное видео у мужчины набрало 2,5 млн просмотров. На нём он использует маску-игру с морганием на зелёный цвет. Но, когда он загорелся, сибиряк не моргнул, а пукнул. Когда мужчина заметил, что видео набрало заметно больше просмотров, то стал чаще снимать подобные провокационные ролики.

Также Сергей выкладывает видео с места работа, где он даёт советы простым разнорабочим, которые получают небольшую зарплату. Например, на одном из них он показывал, как легче убрать лёд и снег под музыку. Подобный ролик с поддержкой набрал сотни тысяч просмотров. Кроме того, мужчина часто проводит прямые эфиры за донаты и записывает видеопоздравления за 500 рублей.

Свой аккаунт блогер ведёт очень активно – каждый день он выпускает около 10 роликов. Также подписчики нередко присылают ему подарки и он делает интересные обзоры.

Напомним, недавно в лидеры по просмотрам в TikTok выбилась жительница Новосибирска, которая сняла необычный вид из окна собственной квартиры. В ролике кажется, как будто девушка живёт не на 21-м этаже у Оби, а в самолёте.