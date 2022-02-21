Андрей Ищенко возглавил центр организации дорожного движения в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Новосибирский центр организации дорожного движения возглавил бывший чиновник администрации Оби Андрей Ищенко.

Бывший врио первого вице-мэра Оби Андрей Ищенко с 17 февраля возглавил МБУ «Городской центр организации дорожного движения» в Новосибирске. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

ГЦОДД, которым с февраля 2022 года руководит Ищенко, обслуживает платные парковки и светофоры в Новосибирске.

По данным открытых источников, Андрей Ищенко с 1995 по 2001 год работал в новосибирском аэропорту Толмачёво, с 2015 года трудился в администрации Оби.

Как ранее писал Сиб.фм, в четверг, 17 февраля, Юрий Сердюк ушёл с должности руководителя управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале в мэрии Новосибирска произошло несколько кадровых перестановок. 14 февраля Владимир Державец покинул должность начальника управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска и возглавил центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». 15 февраля должность главы управления молодёжной политики мэрии Новосибирска после ухода Ирины Соловьёвой занял Евгений Твердохлебов.