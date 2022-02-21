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Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой

Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой
Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой

Фото предоставлены «Первым театром»

Это история о женском теле, которое проходит путь трансформации через лабиринт тяжёлых физических действий и пробивается к своему подлинному Я. Перестраивая шалаш, героиня подробно описывает действия, которые совершает её тело, и погружает нас в обстановку происходящего, позволяя увидеть всё своими глазами в реальном времени.

Присутствие женской телесности неслучайно, она обретает особое значение в плотническом деле, которое героиня унаследовала по мужской линии. Плотник – это одна из запрещённых профессий для женщин до 2021 года в России. Столкновение с гендерными стереотипами неизбежно, но это лишь препятствия на пути героини, которые она вынуждена преодолеть.

Пьеса «Плотник» Лидии Головановой вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2021».

Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой 2

После премьерных показов пройдут обсуждения с постановочной командой, драматургом и театральными критиками.

Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой 3

25 февраля состоится первый премьерный показ спектакля, в качестве модератора беседы выступит кандидат искусствоведения, доцент РГИСИ (Санкт-Петербург), исследователь театра, театральный критик и куратор Юлия Клейман.

Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой 4

26 февраля – второй премьерный показ, модератором беседы будет театровед, театральный критик, эксперт театральных и драматургических фестивалей, конкурсов и лабораторий Мария Кожина.

Фото Большая премьера: «Первый театр» покажет спектакль «Плотник» по пьесе Лидии Головановой 5

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Спектакль пройдёт на основной сцене «Первого театра» на ул. Ленина, 24.

Подробности и полная афиша «Первого театра» на сайте 1-teatr.ru

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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