Доля апартаментов на рынке недвижимости Новосибирска вырастет до 20 % к 2023 году

Фото Максима Николаева

В течение ближайших двух лет на новосибирский рынок выйдут 10-12 тысяч апартаментов и их доля в общем объёме жилья достигнет 20 %, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Сразу несколько крупных компаний анонсировали строительство апартаментов в Новосибирске. В ближайшие несколько лет они появятся на Блюхера, Маркса, рядом с новой ледовой ареной и на берегах Первой Ельцовки. Если говорить о последней локации, то застройщиком выступит ГК «Расцветай».

Уже строится в районе набережной речного вокзала многофункциональный деловой комплекс «Снежная миля», а на сайте управления архитектурно-строительной инспекции мэрии опубликованы разрешения на строительство апарт-комплекса на 600 номеров на Кирова и на 245 номеров на Автогенной. Плюс — в активной продаже «Инские Холмы» и апарт-отель «Место», отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«В течение двух лет рынок новостроек города пополнят 10-12 тысяч квартир в апартаментах. В общем объёме предложения займут около 20 процентов, что позволит систематизировать и упорядочить этот относительно новый для Новосибирска рынок», — говорит эксперт.

Николаев отметил, что в Москве доля апартаментов на пике превышала 25 % в общем объёме продаж, а также напомнил, что Минстрой РФ работает над тем, чтобы апартаменты получили статус жилого помещения, а покупатели, которые их приобрели, были уравнены в имущественных, жилищных и налоговых правах с покупателями квартир.

Напомним, ранее аналитик подробно рассказывал о плюсах и минусах апартаментов и объяснял, кому целесообразнее приобретать их на сегодняшний день.