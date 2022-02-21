Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году

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Россиянам напомнили о выходном на 23 февраля 2022 года.

Роструд объяснил, как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2022 году.

День защитника Отечества – это традиционно единственный в феврале нерабочий праздничный день. В этом году он выпадает на среду. Как россияне будут отдыхать на 23 февраля 2022 года, рассказали эксперты Роструда.

«Среда, 23 февраля, будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сократится на один час, так как 22 является предпраздничным рабочим днем», – заявили в ведомстве.

Следующие выходные ожидают россиян в марте. Производственный календарь на 2022 год предусматривает трехдневные выходные в честь Международного женского дня. Также по три дня россияне будут отдыхать в честь Дня России и Дня народно единства. Четырехдневные выходные будут связаны с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Подробный производственный календарь можно посмотреть здесь.

К слову, в Новосибирске половина компаний отказалась от корпоративов к 23 февраля и 8 марта.