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Курс доллара скакнул до 80, а евро подорожал до 89 рублей из-за ситуации в Донбассе

Фото Курс доллара скакнул до 80, а евро подорожал до 89 рублей из-за ситуации в Донбассе
Фото Курс доллара скакнул до 80, а евро подорожал до 89 рублей из-за ситуации в Донбассе

Pixabay.com

На фоне обострения ситуации на границе России и Украины курс американского доллара и евро резко выросли.

Российская валюта резко падает по отношению к евро и доллару на фоне обострения кризиса вокруг Украины и ситуации в Донбассе.

Курс евро превысил отметку 89 рублей. Американский доллар в моменте поднимался до 80 рублей, хотя к вечеру зафиксировался на уровне 78 рублей за единицу. При этом эксперты отмечают, что в этом году курс доллара уже поднимался до 80 рублей, а курс евро до 90 рублей.

Российская валюта падает на фоне сообщений властей ДНР о том, что украинская диверсионная группа прорвалась на территорию самопровозглашенной республики. Кроме того, негативное влияние на рынок оказало заявление начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича о том, что подразделения Вооруженных сил России возвратятся в пункты своей постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится «объективная необходимость», сообщает РБК.

Сегодня известные новосибирцы высказались о конфликте на Донбассе.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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