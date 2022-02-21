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Новосибирск вошёл в пятёрку городов с худшим качеством уборки снега

Фото Новосибирск вошёл в пятёрку городов с худшим качеством уборки снега
Фото Новосибирск вошёл в пятёрку городов с худшим качеством уборки снега

Фото Густаво Зырянова

Среди российских городов-миллионников Новосибирск оказался в числе худших по качеству уборки снега. Первое место антирейтинга занял Санкт-Петербург.

Жители Новосибирска оценили качество уборки снега в городе на 2,42 балла из 5, сообщили по итогам опроса в SuperJob. С таким результатом столица Сибири расположилась на 13-м месте рейтинга российских миллионников.

Ниже оказались Уфа, где работу коммунальщиков жители оценили на 2,39 балла, Волгоград, набравший 2,03 балла, и Санкт-Петербург с результатом 1,92 балла из 5.

Фото Новосибирск вошёл в пятёрку городов с худшим качеством уборки снега 2

По словам жителей Северной столицы, коммунальные службы не справляются с наледью на тротуарах, сосульками на крышах и напрасно расходуют песок, засыпая его в лужи, а не на скользкие участки.

В SuperJob уточнили, что опрашивали жителей мегаполисов в январе и феврале. Оценить качество уборки нужно было по пятибалльной шкале, где 1 балл означал, что оно очень плохое, а 5 баллов — отличное. В таблице представлен средний балл.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок. Столица Сибири по итогам 2021 года расположилась на девятом месте, первое занял Стамбул.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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уборка снега
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