«Обещал, что больше не будет»: отец найденного в Новосибирске 6-летнего мальчика рассказал о повторном побеге ребёнка

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

19 февраля в Новосибирске до поздней ночи волонтёры и полиция искали 6-летнего мальчика, который во время прогулки сбежал от сестры и самостоятельно добрался до ТЦ «Мега».

В субботу, 19 февраля, в Новосибирске десятки волонтёров и полицейские вышли на поиски пропавшего 6-летнего мальчика. Ребёнка нашли поздним вечером – он смог из Ленинского района добраться до ТЦ «Мега». Отец пропавшего Максим Г. рассказал Сиб.фм, кто нашёл ребёнка, как он сбежал во второй раз и почему с ним работают психологи.

Мужчина объяснил, что в день пропажи его сын пошёл погулять с сестрой на горку рядом с домом, её буквально видно из квартиры. Однако через полтора часа дочь вернулась домой без брата и рассказала, что он убежал. Родители тут же отправились на поиски ребёнка, около 16:30 они обратились в полицию.

Фото Сиб.фм

Поздним вечером в полиции и поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что ребёнок найден. Он сумел добраться из Ленинского района до торгового центра «Мега». По словам отца мальчика, его нашли чужие люди, он даже не понимал, что «пропал».

«Он сам испугался больше остальных, когда его поймали чужие люди. Может, он даже и не знал, что его ищут. Его нашли люди, которые проезжали мимо и увидели мальчика, похожего по описанию. Они показали фотографию с ним, он себя узнал, и его забрали. Когда его привезли, он ничего не говорил, в машине прятался, когда ещё полиция приехала. В тот вечер он вообще молчал», – вспоминает Максим.

Волонтёры, вышедшие на поиски 6-летнего мальчика /

группа «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

По словам отца мальчика, он сбегал из дома и раньше.

«Такое происходило раньше, он сбегал, но после этого работал с психологом. С ним [на сеансы] ездила мама, кажется, на протяжении месяца, два раза в неделю. После первой пропажи мы сильно перепугались, а он пообещал, что такого больше не будет. В этот раз сказал, что забыл про обещание... Сейчас с ним опять будут работать психологи, и мы пытаемся с ним разговаривать», – отмечает отец мальчика.

Мужчина объясняет, что не понимает причину побега сына. По его словам, 6-летний мальчик ходит в детский сад, на подготовительные занятия и на танцы. Преподаватели хвалят ребёнка, и он показывает неплохие результаты.

«У нашего сына нет такого, чтобы он от безделья сбежал. Другим родителям советую не отпускать детей никуда одних, чтобы под присмотром всегда были. Сложно ведь сказать, почему дети решают убегать, почему кто-то убегает, а кто-то нет», – считает Максим Г.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области есть пропавшие дети, которых так и не нашли. Так, в регионе уже девять лет ищут Костю Кривошеева, который пропал в возрасте 8 лет. Другой мальчик, Салим Самойлов, пропал в 2015 году, когда ему было 12 лет.