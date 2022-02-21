Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков

Фото Сиб.фм, из группы «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Пропавших детей продолжают искать независимо от того, сколько времени прошло с момента исчезновения: Костя Кривошеев из Новосибирской области потерялся девять лет назад, Салим Самойлов – семь.

Пропажа детей – это всегда ЧП: подъём по тревоге, сплошное прочёсывание местности и максимальный охват оповещением. Потому что дорога каждая минута. В отличии от взрослых, дети часто не могут позаботиться о себе, боятся позвать на помощь, оказываются слишком доверчивы, а ещё – банально не понимают всей серьёзности ситуации.

«Лиза Алерт» образовался в 2013 году. За это время к новосибирским волонтёрам с просьбой о помощи в розыске детей обращались сотни раз. Большинство "потеряшек" найдены живыми, шестеро – погибшими, двоих до сих пор не удалось отыскать.

19 февраля 2022 года в Ленинском районе Новосибирск пропал 6-летний мальчик. Ребёнок гулял в районе Горского жилмассива. По предварительной информации, мальчик несколько часов провёл в торговом центре «Мега».

Мама продолжает верить в чудо

8-летний Костя Кривошеев пропал девять лет назад. Мальчишка вышел из машины в лесу под Каргатом, пока отчим и дед рубили дрова. Подросток, как это обычно бывает, мешался под ногами, поэтому ему велели пойти в машину. Спустя некоторое время спохватились – Кости нигде не было.

Тогда, в 2013-м, его искали всей областью. Добровольцы, полицейские, родня. Проверяли разные версии, вплоть до убийства. Но расследование так и не закончилось. Мама мальчика – Татьяна Кривошеева – продолжает верить, что однажды случится чудо.

Соседи требовали выдать тело

12-летний Салим Самойлов – ещё один не найденный ребёнок в списке новосибирских поисковиков. Семь лет назад около 9 часов утра он ушёл за село в Доволенском районе, чтобы выбросить мусор. Родственники не дождались его к обеду и пошли искать. Обнаружили только пустую тележку и примятую траву. Дальше по традиции были поиски, бригады полицейских с собаками, сотни волонтёров. Просмотрели лес, поле, обошли, кажется, каждую кочку, проверили озерцо, в которое, как предполагалось, мог упасть ребёнок, – ничего.

После случившегося родители мальчишки стали изгоями в родном селе – соседи подозревали их в убийстве Салима и требовали «выдать тело». Правоохранители проверяли и эту версию тоже, но улик не обнаружили.

Навсегда в памяти

Больше 90 % пропавших детей находят живыми и здоровыми. Кто-то заблудился по пути со школы, сев не в тот автобус, кто-то заигрался у товарища «в танчики», кто-то решил «проучить родителей» и заставить их волноваться, для кого-то теряться – это просто норма жизни. Но какими бы ни были причины, главное – финал. «Поиск остановлен! Найден, жив», – самая желанная фраза для родителей пропавших детей и для самих добровольцев.

Осенью прошлого года поиски бердского школьника остановили по другой причине – тело мальчика нашли в лесу у реки.

Он ушёл из дома 22 октября, а уже 23-го поднятые по тревоге волонтёры из Новосибирска приехали в Бердск, чтобы начать поисковую операцию. Прочёсывали подвалы, чердаки, гаражи и лес. Проверяли даже местное кладбище, где похоронена мама подростка. Следователи общались с друзьями парня, пытаясь понять, – куда он мог пропасть, отец зависал видеообращение к сыну, умоляя вернуться домой. Однако не срабатывал ни один из проверенных методов.

Тело подростка нашли на пятый день...