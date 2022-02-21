Опасную свалку медицинских масок и шприцов нашли под Новосибирском

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Житель Новосибирска обнаружил рядом с городом свалку опасных отходов. Мужчина хотел сдать металл и приехал к пункту приёма лома, но вместо него увидел склад использованных масок, одноразовой одежды и шприцов, которые хранят и сжигают с грубейшими нарушениями в обычной буржуйке.

Менее чем в 20 км от центра Новосибирска находится свалка опасных отходов, на днях её случайно обнаружил местный житель.

Мужчина рассказал «МК в Новосибирске», что хотел сдать лом и приехал к пункту приёма в Новосибирский район, но вместо него увидел склад использованных масок, одноразовой одежды и шприцов. Способы хранения и утилизации медицинских отходов сразу вызвали у новосибирца вопросы.

«Я увидел, что на заборе вывеска, что металл принимают, зашёл, а там полный беспредел. Там идёт утилизация медицинских отходов. Но мне кажется, что использованные маски, шприцы, медицинские костюмы и флаконы от лекарств вот таким образом нельзя утилизировать. Там просто вся территория завалена пакетами с этими отходами. Склад открыт, работает мужичок бомжеватого вида. На нём нет защитной одежды. Все эти отходы он просто на тачке возит и сжигает в буржуйке, которая установлена в контейнере», — объяснил он.

Находится свалка по адресу улица Малыгина, 30. От сердца Новосибирска, площади Ленина, с учётом пробок до неё можно доехать за 40 минут, расстояние в зависимости от ситуации на дорогах выходит 17-19 км.

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок, на котором находится свалка, с 1 февраля 2021 года находится в частной собственности.

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», — говорится в описании.

Работает на данной территории ООО «Русарго», которым руководит Михаил Березин. По данным сайта rusprofile.ru, основным видом деятельности организации является обработка и утилизация опасных отходов. Правда, на сайте нет информации, имеется ли у «Русарго» лицензия на производство таких работ. Березин на соответствующий вопрос отвечать отказался.

Между тем в распоряжении «МК в Новосибирске» оказался документ, в котором ООО «Русарго» предлагает известной в городе клинике утилизировать медицинские отходы классов «Б» и «В» за 42 рубля за килограмм и за 2,5 тысячи рублей за рейс.

Такие отходы относятся к особо опасным, работать с ними могут только люди, привитые от опасных инфекционных заболеваний (включая гепатит), и в спецодежде. На свалке на Малыгина последнее требование очевидно не соблюдается. Рабочий без маски и защитной формы руками загружает пакеты в печь. Фильтры на трубе отсутствуют. Все выбросы от сжигания масок и одежды, в том числе из инфекционных отделений, попадают в атмосферу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что многие жители страдают из-за экологической обстановки. Дарья Макарова из Академгородка жаловалась, что после поездки в центр у неё чесалось лицо и слезились глаза, а с кожи «скатывалась» тонкая плёнка пыли.