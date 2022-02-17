Жительница Новосибирска рассказала об обострении астмы из-за грязного воздуха

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сибирячка рассказала об обострении астмы у себя и дочери из-за состояния экологии в Новосибирске.

В феврале новосибирцы снова заговорили о вредоносной экологической обстановке в городе. Основательница общественного объединения «Здравоохранение — детям!» Дарья Макарова, живущая в Академгородке, рассказала в своём Facebook, что после поездки в центр города у неё чесалось лицо и слезились глаза, а с кожи «скатывалась» тонкая плёнка пыли.

Как ранее указывал Сиб.фм, в комментариях к публикации многие новосибирцы поделились и своими историями. Одна из жительниц в разговоре с журналистом рассказала, почему считает причиной обострения астмы у себя и дочери именно экологическую ситуацию в городе.

По мнению Натальи, экологическая ситуация ощутимо отражается как на её собственном здоровье, так и на состоянии её дочери. Они обе родились и выросли в Новосибирске, но значительное ухудшение наступило около шести лет назад. Тогда же экологическая обстановка заметно сказалась и на здоровье самой Натальи: астма, которой болеет женщина, вышла из ремиссии длительностью 20 лет.

«Решающий фактор»: что думает врач

Как прокомментировала врач-терапевт, пульмонолог клиники «Здравица» Ольга Филоненко, за последние пять лет частота и тяжесть обострений бронхиальной астмы действительно увеличились.

«Но важную роль играет контроль БА [Бронхиальная астма. — Прим. ред.]. Если пациент не придерживается базисной терапии, использует бесконтрольно короткодействующие бронходилататоры, с учётом разных факторов, в том числе экологической обстановки — течение болезни может ухудшаться», —

подчеркнула Филоненко.

Наталья не сомневается: решающий фактор здесь — именно в экологии. Это получилось проверить по состоянию дочери: когда она поступила в магистратуру в Москву, за время учёбы девушке стало намного лучше. После этого её лечащий врач отменил тяжёлые препараты.

«Но стоит приехать на каникулы (уже трижды проверяли), как ей становится плохо, задыхается, приходится снова переходить на максимальную дозу ингалятора», —

уточнила женщина в беседе с журналистом Сиб.фм.

Пульмонолог пояснила: бронхиальная астма — многофакторное заболевание, но если у человека есть предрасположенность (например, генетические факторы), то экологическая обстановка может сыграть решающую роль.

Чтобы минимизировать негативное влияние экологии, важно очищать и увлажнять воздух дома. Также Ольга Филоненко обратила внимание на важность правильного питания и приёма витаминов для нормальной работы иммунитета и посоветовала не добавлять нагрузку на нижние дыхательные пути курением.

«Тесный и захламлённый город»: как считает эколог

По мнению старшего научного сотрудника НГУ Сергея Пащенко, на данный момент основной загрязнитель воздуха — автомобильные автопрогревы.

«Большинство машин ставят прямо у окон, и выхлопы попадают во все квартиры, расположенные до четвёртого этажа», — пояснил учёный.

Он утверждает: если сравнить графики роста количества машин за последние 15 лет, они заметно соотносятся с увеличением количества лёгочных онкологий, ишемических болезней и бронхиальной астмы, а также числом обращений в скорую помощь.

«Конечно, удивляться нечему: большой город, захламлённый, тесно застроенный, свалки продолжают гореть...» —

считает Сергей Пащенко.

Учёный отметил: тенденция использовать в качестве средств передвижения самокаты и велосипеды может частично облегчить влияние возросшего количества машин на экологическую обстановку.

Как ранее писал Сиб.фм, ухудшению качества воздуха способствует и морозная погода. В том числе из-за похолодания в Новосибирске был снова объявили режим «чёрного неба» до 13 февраля.

О том, каким образом неблагоприятные метеорологические условия влияют на здоровье жителей, Сиб.фм объяснял в этом материале.