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В Новосибирской области отменят QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с марта 2022

Фото В Новосибирской области отменят QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с марта 2022
Фото В Новосибирской области отменят QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с марта 2022

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

21 февраля оперативный штаб Новосибирской области рассмотрит предложения о снятии коронавирусных ограничений.

В понедельник, 21 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложения о снятии ряда ограничений из-за коронавируса. Речь идёт об отмене требования QR-кодов у посетителей салонов красоты и парикмахерских, а также проведении спортивных мероприятий с участием зрителей.

О необходимости поэтапного снятия ковидных ограничений глава региона напомнил на оперативном совещании правительства. В ответ первый замгубернатора Юрий Петухов представил пакет предложений, который сегодня будет рассмотрен членами оперштаба с участием Роспотребнадзора.

Фото В Новосибирской области отменят QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с марта 2022 2

По словам Петухова, среди предложенных к снятию ограничений – отмена требований QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских, массажных и SPA-салонах, а также в соляриях.

При этом посетители и сотрудники организаций обязательно должны соблюдать масочный режим, в силе остаётся и требование о термометрии.

Ещё одно предложение, которое предстоит рассмотреть оперштабу, – проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Также планируется возможность работодателей самостоятельно определять численность сотрудников, работающих удалённо.

Первый замгубернатора подчеркнул, что 21 февраля документ будет рассмотрен на заседании оперативного штаба.

В Новосибирской области отмечается снижение темпов заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 5 205 случаев заражения, в том числе заболели 902 ребёнка. С начала пандемии зарегистрировано 181 807 случаев коронавируса.

Напомним, 21 февраля в Новосибирской области все школьники вышли с карантина.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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