Всеобщий карантин для школьников закончился в Новосибирской области 21 февраля

Фото Густаво Зырянова

В понедельник, 21 февраля, завершился всеобщий карантин для всех школьников.

В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 21 февраля, школьники вышли с дистанционного обучения, которое вводилось из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, власти обеспечили поэтапное снятие карантина в школах области. Сначала к очному обучению вернулись ученики 1–3 классов, а также 9 и 10-х. В обычном формате продолжали учиться одиннадцатиклассники.

Для исключения скопления детей в помещениях школ ученики 5–8 классов оставались на удалённом обучении.

С понедельника, 21 февраля, все школьники вернулись за парты.

В то же время в случае выявления заражений среди школьников на карантин будут отправляться отдельные классы.

По словам вице-губернатора Сергея Нелюбова, если уровень заболеваемости в классе или группе в детском саду достигает 20 % и выше, то их необходимо переводить на дистанционное обучение. Речь идёт о таких заболеваниях как ОРВИ и коронавирус.

Поэтапный выход из коронавирусных ограничений происходит на фоне снижения заболеваемости в регионе. Так, если 19 февраля в регионе выявлено 1 053 случая заражений подростков за сутки, 20 февраля – 902 случая инфицирования детей.