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В Новосибирске дистанционное обучение в школах заканчивается 20 февраля

Фото В Новосибирске дистанционное обучение в школах заканчивается 20 февраля
Фото В Новосибирске дистанционное обучение в школах заканчивается 20 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 21 декабря школьники возвращаются к очному формату обучения в школах Новосибирской области.

В Новосибирской области остался один день до окончания всеобщего школьного карантина. С 21 февраля ученики продолжат обучение в очном формате, кроме тех классов, которые находятся на карантине из-за выявленных случаев ОРВИ и COVID-19.

Напомним, что о завершении дистанционного обучения ещё 14 февраля на совещании предупредил губернатор Андрей Травников. Глава региона поручил руководителям образовательных организаций готовиться к окончанию карантина с 21 февраля. В связи с этим 5-8 классы с понедельника выходят в школы, остальные классы уже находились на очном обучении.

Кроме того, вице-губернатор Сергей Нелюбов ранее объяснял, в каких случаях в классах вводится карантин. По его словам, если уровень заболеваемости в классе или группе в детском саде достигает 20% и выше, то их необходимо переводить на дистанционное обучение. Речь идёт о таких заболеваниях как ОРВИ и коронавирус.

Отметим, что ранее также были слухи о том, что в регионе из-за высокого уровня заболеваемости могут продлить всеобщий школьный карантин до лета. Тогда власти опровергли данные слухи и вскоре объявили о завершении дистанта. Кроме того, в регионе уже несколько дней наблюдается спад новых случаев COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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