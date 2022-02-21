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Появилось видео ДТП с Nissan Cefiro и Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска

Фото Появилось видео ДТП с Nissan Cefiro и Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска
Фото Появилось видео ДТП с Nissan Cefiro и Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Видео момента столкновения седана Nissan Cefiro и компактвэна Toyota Corolla Spacio на перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя в Новосибирске появилось в Сети.

Момент столкновения седана Nissan Cefiro и компактвэна Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска 20 февраля попал в объектив видеорегистратора.

Запись, на которой видно, как проехавший на красный сигнал водитель Nissan на скорости влетает в Toyota, 21 февраля появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

От силы удара компактвэн развернуло. По словам очевидцев, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора водитель Nissan был пьян. Данных о пострадавших не поступало.

Фото Появилось видео ДТП с Nissan Cefiro и Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска 2

Напомним, на прошлой неделе в центре Новосибирска произошло ДТП с участием водителя BMW — он врезался в чугунное ограждение. Сообщение об инциденте также появилось в «АСТ-54».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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