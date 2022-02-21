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В Новосибирске крановщика с инсультом эвакуировали со стройки четвёртого моста

Фото В Новосибирске крановщика с инсультом эвакуировали со стройки четвёртого моста
Фото В Новосибирске крановщика с инсультом эвакуировали со стройки четвёртого моста

Фото Сиб.фм, видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирской области эвакуировали машиниста башенного крана с высоты более 100 метров.

В ночь на 21 февраля около 00:32 спасатели приняли вызов о том, что крановщику, занятому на строительстве четвёртого моста через Обь, стало плохо. На помощь мужчине 1982 года рождения выехала бригада специалистов. Оказалось, что машинист на высоте более 100 метров находился в сознании, но не мог двигаться и говорить.

«Было принято решение спустить его на землю с помощью альпснаряжения. Эвакуация с высоты более 100 метров заняла несколько часов», – сообщили представители МАСС.

Процесс эвакуации спасатели сняли на видео.

Мужчину аккуратно спустили в косынке вниз и передали бригаде врачей скорой помощи. По предварительной информации, у пострадавшего случился инсульт. Крановщика госпитализировали.

Напомним, в октябре 2021 года на стройке нового ледового дворца в Новосибирске было обнаружено тело мёртвого человека.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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