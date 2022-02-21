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Россияне получат по 1100 рублей от соцзащиты 22 февраля 2022 года

Фото Россияне получат по 1100 рублей от соцзащиты 22 февраля 2022 года
Фото Россияне получат по 1100 рублей от соцзащиты 22 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Части россиян в ближайшие дни придут выплаты от соцзащиты.

Россияне получат выплаты от соцзащиты 22 февраля 2022 года. Кому поступят средства, сообщили СМИ.

Многие россияне получат новые денежные выплаты от соцзащиты, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Деньги придут на карты получателям выплаты 22 и 23 февраля 2022 года. Правом на получение выплаты обладают отдельные категории россиян.

Речь идет о льготных категориях граждан. Во многих российских регионах выплаты получат участники ВОВ, инвалиды и ветераны боевых действий. Помимо этого, средства перечислят участникам вооруженных конфликтов и военным, которые стали инвалидами во время службы.

Также деньги придут семьям военных, которые погибли на службе. Выплата носит единовременный характер и составляет 1122 рубля. Деньги получат россияне, стоящие на учете в региональных отделениях соцзащиты, сообщает Primpress.

Ранее Сиб.фм писал, что российская валюта обваливается на фоне ситуации в Донбассе. В понедельник, 21 февраля, курс доллара скакнул до 80, а евро подорожал до 89 рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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