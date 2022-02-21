Сотрудники кладбища возят усопших в гробу на детских санках из-за снегопадов

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Из-за нечищеных дорог сотрудникам кладбища Балахнинского района пришлось везти тела в гробах на детских санях.

В Нижегородской области социальные сети шокировали кадры из Балахнинского района, где людям пришлось везти тела усопших на детских санках из-за нечищеных дорог. Об этом сообщает сайт «Открытый Нижний» со ссылкой на NewsRoom24.

Инцидент произошёл 18 февраля в Балахне. Аноним опубликовал кадры с главной дорогой до кладбища, которая оказалась завалена снегом и через неё было невозможно пройти. Поэтому родственникам не осталось ничего другого, кроме как везти тела на детских санках.

В районной администрации отреагировали на данное происшествие. В администрации сообщили, что компания, занимающаяся уборкой снега на данной территории, направила туда две единицы спецтехники.

Напомним, ранее в Новосибирской области на протяжении трёх лет разыскивали осуждённого за убийство. Оказалось, что всё это время мужчина прятался на Заельцовском кладбище, где его однажды уже замечали. Именно здесь его и удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.