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В Новосибирске на кладбище задержали сбежавшего из колонии-поселения осуждённого

Фото В Новосибирске на кладбище задержали сбежавшего из колонии-поселения осуждённого
Фото В Новосибирске на кладбище задержали сбежавшего из колонии-поселения осуждённого

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

19 февраля в Новосибирске на кладбище задержали сбежавшего из колонии-поселения три года назад.

В Новосибирской области задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения в 2019 году. Всё это время он скрывался в районе Заельцовского кладбища, где его однажды уже видели после побега. Ранее он был осуждён по статье об убийстве. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.

Фото В Новосибирске на кладбище задержали сбежавшего из колонии-поселения осуждённого 2

45-летний Дмитрий Теньковский родился в городе Черепаново Новосибирской области. В 2012 году его осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с 12.01.2012 по 26.09.2020. За год до окончания отбывания срока он находился в колонии-поселении, где осуждённые содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно передвигаться в течение дня в пределах учреждения.

В июне 2019 года Дмитрий Теньковский сбежал, и его объявили в розыск. Примечательно, что в 2020 году его видели в районе Заельцовского кладбища, а недавно его задержали правоохранители. Оказалось, что всё это время он мог скрываться именно в этом месте.

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали осуждённого 19 февраля 2022 года. На данный момент он доставлен в отдел полиции. Его привлекут к ответственности по ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Также его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали осуждённого Алексея Алексеева, который сбежал с рабочего места из колонии-поселения. Его смогли обнаружить спустя четверо суток после побега.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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