Тела 83-летних мужчины и женщины обнаружены в закрытой квартире в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Спасатели МАСС в Новосибирске обнаружили тела двух пенсионеров 83 лет в закрытой квартире.

Тела двух пожилых людей – мужчины и женщины 83 лет – обнаружили 20 февраля спасатели МАСС в квартире в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Трупы пенсионеров находились в квартире по улице Олеко Дундича. Спасателей на место вызвали родственники пожилых людей, которые перестали отвечать на звонки.

Для проникновения внутрь помещения спасатели выломали дверь.

Тела покойных специалисты передали сотрудникам полиции.

Ранее, 11 февраля, тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти прохожие обнаружили на остановке общественного транспорта в Юго-Западном жилмассиве. По словам новосибирцев, пожилой человек сидел на остановке и выглядел слишком бледным.

Напомним, в декабре спасатели достали из глубокой ямы провалившуюся туда собаку. Сотрудники МАСС опустили верёвку в яму, животное ухватилось за кончик зубами, и было спасено.