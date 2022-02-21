Терапевт назвал главную причину смерти при коронавирусе

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При тяжёлом течении коронавируса у пациента может возникнуть сосудисто-дыхательная недостаточность, атеросклеротические заболевания и даже ишемические патологии.

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о главной причине летального исхода при коронавирусе. По словам специалиста, основная причина смерти – это «сосудисто-дыхательная недостаточность». Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на интервью эксперта с URA.RU.

«Она связана с нарушением газообменной функции легкого, именно со стороны его сосудистого русла. При этом поступление и вывод воздуха не страдает. Тяжелейшая гипоксия в конце концов приводит к гибели», – объяснил Звонков.

Эксперт также рассказал, что при тяжелом течении коронавируса у пациента могут возникнуть сложности из-за развития атеросклеротических заболеваний, ишемических патологий и даже диабета.

Врач объяснил, что коронавирусная инфекция распространяется по организму человека постепенно. Он может пробраться к лёгким, сердцу и даже мозгу.

Напомним, что в Новосибирской области пошла на спад заболеваемость коронавирусом в пятую волну. Губернатор Андрей Травников поручил подготовить план по поэтапному снятию ограничительных мер. Так, с марта в регионе могут частично отменить QR-коды и разрешить официальные спортивные мероприятия.