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В Новосибирске автохам на встречке попал на видео

Фото В Новосибирске автохам на встречке попал на видео
Фото В Новосибирске автохам на встречке попал на видео

Фото и видео: паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Водитель Nissan, пытавшийся объехать пробку на Окружной улице в Новосибирске по встречной полосе, попал на видео. Ролик появился в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Автохам за рулём седана Nissan Sunny в Новосибирске 20 февраля пытался объехать затор на Окружной улице по полосе встречного движения, однако манёвр не удался: на пути встал внедорожник Toyota.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как Toyota и Nissan стоят капотом к капоту, парализуя движение, а водители идут друг другу навстречу для выяснения отношений.

Напомним, ранее в «АСТ-54» появилось видео момента столкновения седана Nissan Cefiro и компактвэна Toyota Corolla Spacio в центре Новосибирска. Инцидент также произошёл 20 февраля, ДТП попало в объектив камеры авторегистратора.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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