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В Новосибирске «газель» насмерть сбила сотрудника СГК

Фото В Новосибирске «газель» насмерть сбила сотрудника СГК
Фото В Новосибирске «газель» насмерть сбила сотрудника СГК

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В понедельник, 21 февраля, «газель» сбила двух сотрудников СГК на улице Серафимовича в Новосибирске.

В Новосибирске сотрудник Сибирской генерирующей компании (СГК) трагически погиб в результате наезда «газели» в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улиц Степной и Серафимовича.

«Одного мужчину погрузили в автомобиль реанимации, а второй остался лежать на земле, его тело накрыли тканью», – говорится в посте.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на главного специалиста по скорой медицинской помощи Ирину Большакову, один из рабочих погиб от полученных травм. Второй мужчина эвакуирован с места аварии каретой скорой помощи, характер полученных повреждений уточняется.

Напомним, в январе в Новосибирске скончался работник теплового подразделения СГК, получивший ожоги во время ремонта магистральной теплотрассы на пересечении улиц Бийской и Титова в Новосибирске 10 декабря 2021 года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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