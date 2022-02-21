В Новосибирске с депутата взыскали 3 миллиона рублей за работу полицейских на митинге

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске суд взыскал с блогера и депутата горсовета 3 миллиона рублей в пользу полиции.

Суд в Новосибирске постановил взыскать с активистов 3 миллиона рублей в качестве компенсации МВД за сверхурочную работу на митинге. Об этом сообщили СМИ.

Новосибирский суд постановил взыскать 3 миллиона рублей с блогера Тимура Ханова и депутата горсовета Антона Картавина в пользу новосибирских полицейских. ГУ МВД России по Новосибирской области признало их организаторами акции 31 января 2021 года и потребовало компенсацию за работу сотрудников ведомства в сверхурочное время.

Иск был подан в Октябрьский районный суд еще в августе прошлого года. В понедельник 22 февраля суд удовлетворил требования иска в полном объеме.

Сторона защиты не согласилась с суммой штрафа. Обвиняемые будут обжаловать решение суда, сообщает «МК в Новосибирске».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске депутата Мухарыцина оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию митинга.

До этого в полиции рассказали, что в незаконной акции, которая проходила в Новосибирске 31 января 2021 года, участвовали около 1,3 тысяч человек.