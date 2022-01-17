В Новосибирске депутата Мухарыцина оштрафовали на 10 тысяч за организацию митинга

Фото Instagram aleksandr_m_39

В Новосибирске прошёл суд над депутатом Александром Мухарыциным по делу об организации незаконного митинга.

В Новосибирске задержали депутата горсовета Александра Мухарыцина за организацию незаконного митинга 15 января. Сначала он двое суток провёл в изоляторе временного содержания, а сегодня Октябрьский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на главу Совета отцов Сергея Майорова.

Майоров рассказал, что поддерживает Мухарыцина. По его словам, задержание депутата на самом деле связано с митингом на МЖК в ноябре 2021 года. Тогда несколько сотен жителей микрорайона Восточный протестовали против строительства нового торгового павильона вместо сквера.

«Я предполагаю, что его хотят наказать за то, что он помешал застроить эту территорию. И это бросает тень на правоохранительные органы. Сейчас мы дождёмся решения суда по административному делу. Надеемся, что суд во всём разберётся и сегодня Александра отпустят», – рассказал Майоров.

17 января Александра Мухарыцина действительно отпустили, его судили по статье 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Суд выписал ему штраф на 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске суд продлил домашний арест на два месяца депутату Заксобрания Глебу Поповцеву.