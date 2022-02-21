В Новосибирске с марта отменят QR-коды в парикмахерских

Фото Густаво Зырянова

Власти Новосибирской области планируют с марта 2022 года снять часть коронавирусных ограничений. В частности, будет отменено требование QR-кодов при посещении парикмахерских.

В Новосибирской области планируется отмена QR-кодов при посещении парикмахерских, салонов красоты и массажных салонов. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в правительстве региона сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

«Предлагается выходить из ограничений плавно. Допустить допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, SPA-салоны, массажные салоны, солярии без QR-кодов при 100-процентном соблюдении масочного режима», – сказал Петухов.

Также оперштаб предложил закрепить право работодателей самостоятельно определять штатную численность работников, находящихся на удалёнке, в зависимости от эпидситуации в коллективе.

«Также планируется рассмотреть возможность возобновления проведения официальных спортивных мероприятий с марта при строгом соблюдении заполняемости залов», – добавил Петухов.

По словам первого замгубернатора, все предложения направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор. 21 февраля документ будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

«По опыту предыдущих волн есть понимание, что важно как своевременно вводить ограничения, так и готовить поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса», – напомнил губернатор Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирской области продолжается работа по поэтапному снятию коронавирусных ограничений. С 21 февраля все школьники вернулись к очному обучению.