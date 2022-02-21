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В Новосибирске утром 21 февраля зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото В Новосибирске утром 21 февраля зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха
Фото В Новосибирске утром 21 февраля зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото Густаво Зырянова

Сервис AirVoice утром 21 февраля зафиксировал в Новосибирске загрязнение воздуха в 7 баллов.

Утром 21 февраля в Новосибирске зафиксирована высокая степень загрязнения воздуха.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — предупреждает отслеживающий качество воздуха сервис AirVoice.

Качество воздуха определяется по международной 10-балльной шкале AQI. В соответствии с ней 1 балл означает, что атмосфера не загрязнена, а 10 баллов — очень загрязнена. По состоянию на утро понедельника степень загрязнённости оценивается в 7 баллов.

Многие жители Новосибирска страдают из-за экологической обстановки. Напомним, горожанка Дарья Макарова, живущая в Академгородке, жаловалась в Facebook, что после поездки в центр у неё чесалось лицо и слезились глаза, а с кожи «скатывалась» тонкая плёнка пыли.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

экология
Новосибирск
воздух
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