В Новосибирске утром 21 февраля зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото Густаво Зырянова

Сервис AirVoice утром 21 февраля зафиксировал в Новосибирске загрязнение воздуха в 7 баллов.

Утром 21 февраля в Новосибирске зафиксирована высокая степень загрязнения воздуха.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — предупреждает отслеживающий качество воздуха сервис AirVoice.

Качество воздуха определяется по международной 10-балльной шкале AQI. В соответствии с ней 1 балл означает, что атмосфера не загрязнена, а 10 баллов — очень загрязнена. По состоянию на утро понедельника степень загрязнённости оценивается в 7 баллов.

Многие жители Новосибирска страдают из-за экологической обстановки. Напомним, горожанка Дарья Макарова, живущая в Академгородке, жаловалась в Facebook, что после поездки в центр у неё чесалось лицо и слезились глаза, а с кожи «скатывалась» тонкая плёнка пыли.