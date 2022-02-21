В Новосибирске водитель ГАЗ сбил 17-летнюю девушку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

21 февраля водитель автомобиля ГАЗ в Советском районе Новосибирска сбил несовершеннолетнюю, пострадавшей потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Утром 21 февраля в 08:00 водитель автомобиля ГАЗ 1995 года рождения сбил пешехода в Новосибирске. Инцидент произошёл на Шлюзовой улице в Советском районе, пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Автомобилист ехал по Шлюзовой со стороны Балтийской, в этот момент несовершеннолетняя переходила дорогу в неустановленном месте, уточнили в Госавтоинспекции.

В результате девушка была госпитализирована, у неё диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.

Напомним, ранее в Новосибирске 44-летний водитель Kia Rio сбил мать с ребёнком. ДТП случилось на пешеходном переходе в Первомайском районе. Женщину и мальчика госпитализировали с различными травмами.