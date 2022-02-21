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В Новосибирской области 23 февраля ожидается потепление до 0 градусов

Фото В Новосибирской области 23 февраля ожидается потепление до 0 градусов
Фото В Новосибирской области 23 февраля ожидается потепление до 0 градусов

Фото Сиб.фм

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Новосибирской области ожидается потепление до 0 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирскую область идёт потепление, свидетельствует прогноз на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Во вторник, 22 февраля, днём ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а в День защитника Отечества, 23 февраля, 0...-5.

Непосредственно в Новосибирске в праздничный день синоптики прогнозируют -1...-3 градуса и не исключают умеренный снег.

Стоит отметить, что осадки в ближайшие три дня могут пройти и по области. Кроме того, на территории региона ожидается усиление ветра до 14-17 м/c.

Напомним, что Сиб.фм ранее публиковал предварительный прогноз погоды на март. Месяц обещает быть аномально тёплым.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
23 февраля
прогноз погоды
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