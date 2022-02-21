В Новосибирской области годных к службе призывников стало на 2 % меньше

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Состояние здоровья призывников в Новосибирской области ухудшилось, показатель годности к службе снизился с 70 до 68 %, сообщил 21 февраля военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

Годных к военной службе призывников в Новосибирской области на сегодняшний день около 68 %, в то время как раньше было 70 %. Состояние здоровья молодых людей ухудшилось, и стало фиксироваться снижение, сообщил 21 февраля военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

«Встречаются хронические заболевания, в том числе ВИЧ и туберкулёз», — уточнил он в разговоре с главным редактором «МК в Новосибирске».

По словам полковника, из-за туберкулёза от службы освобождены в общей сложности 25 человек, из-за вируса иммунодефицита человека — пять.

В последнее время в регионе участились случаи выявления у призывников психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы, отметил Кудрявцев.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, какие три аргумента военком назвал в пользу службы в армии. Кудрявцев не только объяснил, почему считает исполнение воинской обязанности необходимым для каждого мужчины, но и рассказал, какую пользу вынес из службы для себя.