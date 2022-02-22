Астрофотограф из Новосибирска сделал снимки Души и Сердца в космосе

Фото: Instagram @nsk365

Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска снял Душу и Сердце в космосе, кадры появились в его Instagram.

Профессиональный фотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел две туманности в созвездии Кассиопея — Сердце и Душу.

Если посмотреть на снимки, которые автор опубликовал в своём Instagram, то сразу становится понятно, почему туманности получили такие названия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Polyakov (@nsk365)

«Это просто волшебство», — написал один из подписчиков Полякова в комментариях.

«Потрясающе», — восхитился другой фолловер.

Эмиссионная туманность Сердце находится на расстоянии 7,5 тыс. световых лет от Земли и испускает светящийся газ и тёмные полосы пыли. Душа всегда находится поблизости.

Напомним, что новосибирский астрофотограф неоднократно публиковал в своём профиле снимки туманностей. Например, в начале февраля он показал туманность Розетка, удалённую от Земли почти на 5 тысяч световых лет. До этого Поляков выкладывал туманность, получившую название Конская Голова.