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Дело об убийстве и изнасиловании двух школьниц в Кузбассе дошло до суда

Фото Дело об убийстве и изнасиловании двух школьниц в Кузбассе дошло до суда
Фото Дело об убийстве и изнасиловании двух школьниц в Кузбассе дошло до суда

Фото из соцсети «ВКонтакте»

В Кемеровской области перед судом предстанет 41-летний Виктор Пестерников – педофил, которого обвинили в изнасиловании и убийстве двух 10-летних девочек.

Следователи направили в суд дело об убийстве двух школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области, сообщает Interfax со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года. По версии следствия, Пестерников, который ранее отбыл наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними, заманил к себе домой двух 10-летних школьниц, предварительно купив им сладости. Мужчина в этот момент был пьян. Дома обвиняемый изнасиловал девочек. Чтобы скрыть преступление, Пестерников задушил своих жертв, а тела забросал матрасами.

Подозреваемого удалось задержать после того, как родители одной из погибших школьниц обратились в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. На допросе Пестерников признал свою вину. Впоследствии выяснилось, что мужчина во время совершения преступления должен был находиться под надзором и проживать в другом населённом пункте.

В результате Пестерникова обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера», «Оставление места жительства в целях уклонения от административного надзора». Если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Новосибирской области приговорили к 17 годам заключения за двойное убийство пенсионеров.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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