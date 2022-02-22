Доцент НГУЭУ Коложвари спрогнозировал рост доллара до 105 рублей

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Преподаватель НГУЭУ Эдуард Коложвари заявил, что доллар может достигнуть 90-105 рублей.

22 февраля резко поднялся курс доллара: по данным ЦБ РФ, на вечер 22 февраля доллар оценивается в 76,77 рублей. Предварительный прогноз на 23 февраля оценивается в 80,42 рублей за доллар. Такое изменение связывают с обращением президента России Владимира Путина относительно ситуации на Донбассе.

Как пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, в подобных условиях доллар может достигнуть ещё более значительного увеличения.

По словам экономиста, сейчас ситуация на рынках показательна. «Трудно сохранять стабильность рынков и осуществлять настолько нетривиальные решения государства. Экономика уступает политике», — считает Эдуард Коложвари.

В разговоре с «АиФ-Новосибирск» он озвучил один из самых пессимистичных прогнозов. «Фондовый рынок сложится вдвое, а доллар ожидается от 90 до 105 рублей. Тем не менее, стоимость нефти приближается к 100 долларам за баррель, значит страна не останется без доходов», — отметил доцент НГУЭУ.

Он отметил, что для инвесторов, которым не страшны российские активы, настало время покупать акции российских эмитентов. «Не могут они всё время находиться в такой низкой оценке», — аргументировал экономист.

Днём ранее Сиб.фм сообщал о резком скачке курса евро, который превысил значение в 89 рублей.