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экономика общество

Доцент НГУЭУ Коложвари спрогнозировал рост доллара до 105 рублей

Фото Доцент НГУЭУ Коложвари спрогнозировал рост доллара до 105 рублей
Фото Доцент НГУЭУ Коложвари спрогнозировал рост доллара до 105 рублей

Фото с сайта pixabay.com

Преподаватель НГУЭУ Эдуард Коложвари заявил, что доллар может достигнуть 90-105 рублей.

22 февраля резко поднялся курс доллара: по данным ЦБ РФ, на вечер 22 февраля доллар оценивается в 76,77 рублей. Предварительный прогноз на 23 февраля оценивается в 80,42 рублей за доллар. Такое изменение связывают с обращением президента России Владимира Путина относительно ситуации на Донбассе.

Как пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, в подобных условиях доллар может достигнуть ещё более значительного увеличения.

По словам экономиста, сейчас ситуация на рынках показательна. «Трудно сохранять стабильность рынков и осуществлять настолько нетривиальные решения государства. Экономика уступает политике», — считает Эдуард Коложвари.

В разговоре с «АиФ-Новосибирск» он озвучил один из самых пессимистичных прогнозов. «Фондовый рынок сложится вдвое, а доллар ожидается от 90 до 105 рублей. Тем не менее, стоимость нефти приближается к 100 долларам за баррель, значит страна не останется без доходов», — отметил доцент НГУЭУ.

Он отметил, что для инвесторов, которым не страшны российские активы, настало время покупать акции российских эмитентов. «Не могут они всё время находиться в такой низкой оценке», — аргументировал экономист.

Днём ранее Сиб.фм сообщал о резком скачке курса евро, который превысил значение в 89 рублей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
НГУЭУ
валюта
курс доллара
яндекс.дзен

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