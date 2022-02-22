Эксперт по недвижимости предсказал дальнейший рост ипотечной ставки на фоне событий в Донбассе

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Уровень инфляции и ситуация с рублём и фондовым рынком на фоне событий в Донбассе свидетельствуют о том, что ожидать снижения ипотечной ставки не стоит, вектор направлен вверх, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

С марта 2021 года по февраль 2022-го ключевая ставка Банка России поднялась более чем в два раза — с 4,5 до 9,5 %. Инфляция на сегодняшний день не позволяет регулятору даже задуматься о её снижении, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Банки продолжают поддерживать строительную отрасль за счёт государственных субсидий и специальных программ. На фоне снижения активности покупателей застройщики наращивают объёмы субсидированной ипотеки, фактически делая скрытую скидку на новостройки.

«Это позволяет держать среднюю процентную ставку на новостройки в пределах 6 процентов», — подчеркнул эксперт.

Если говорить о стандартной ипотеке на жильё на вторичном рынке, то здесь проценты устремились вслед за ключевой ставкой — основные игроки параллельно поднимают базовые ставки.

Если к ключевой ставке 9,5 % добавить 2-2,3 % операционных затрат и минимальную прибыль финансовых организаций, то получится базовый рубеж стандартной ипотеки в пределах 11,5-11,8 % годовых, обратил внимание аналитик.

Отдельные банки пока предоставляют сравнительно выгодные условия ипотечного кредитования, но это ненадолго, уверен Николаев. Поскольку есть множество дополнительных расходов, влияющих на размер ставки, в том числе страхование квартиры и жизни.

«Судя по уровню инфляции, политической ситуации и ситуации на фондовых рынках, ожидать снижения инфляции и, следовательно, ипотечных ставок не стоит, вектор направлен скорее вверх», — подытожил аналитик.

Напомним, что российские активы на фоне обострения конфликта в Донбассе резко развернулись вниз. 21 февраля территории ДНР и ЛНР были признаны президентом РФ Владимиром Путиным независимыми.