Россия признала независимость ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР.

Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам Российской Федерации в понедельник, 21 февраля. Глава государства заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. В Кремле президент подписал с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве.

Кроме того, Путин призвал Киев прекратить огонь. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.

Ранее с просьбой признать независимость к России обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости. В последние дни обстановка в Донбассе накаляется – Киев игнорирует Минские соглашения, рассредоточив большую часть армии на линии соприкосновения и обстреливая ополченцев.

Ранее Сиб.фм писал, что известные новосибирцы думают о ситуации на Донбассе и как оценивают возможность войны с Украиной.