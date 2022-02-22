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Где смотреть салют 23 февраля 2022 года в Новосибирске

Фото Где смотреть салют 23 февраля 2022 года в Новосибирске
Фото Где смотреть салют 23 февраля 2022 года в Новосибирске

23 февраля в Новосибирске на Михайловской набережной прогремит праздничный салют.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремит 23 февраля 2022 года на Михайловской набережной. Фейерверка начнётся в 21:00 и продлится около 20 минут.

По сообщению пресс-службы ЦВО, планируетмя 30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков.

Из-за проведения фейерверка инспекторы ГИБДД перекроют движение транспорта в районе набережной. Проезд автомобилей будет ограничен с 8:00 до 22:00.

Фото Где смотреть салют 23 февраля 2022 года в Новосибирске 2

Мэрия Новосибирска постановила ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта 23 февраля 2022 года. С 8:00 и до 22:00 новосибирцы не смогут проехать от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обская, 2.

Напомним, как отдыхаем 23 февраля 2022 года и как правильно поздравить любимого: прикольные поздравления в стихах и открытки – в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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