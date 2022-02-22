Излечивающего похмелье кота продают за 1 млн рублей

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В Кемерово продают уникальный «способ» лечения от похмелья и других недугов за 1 миллион рублей.

В Кузбассе выставили на продажу кота за 1 млн рублей, который обладает уникальными способностями. Хозяйка питомца утверждает, что он может лечить болезни, недомогания и среди прочего похмелье. Об этом сообщает «Сiбдепо».

По словам женщины, коту уже три года и он способен лечить других людей от всех болезней и недугов. Для этого питомцу просто нужно лечь на больное место хозяина, и вскоре всё пройдёт.

«Особенности: лечит, если Вам плохо, даже с похмелья, придёт, ложится на органы, требующие лечения, два часа, и ты как новый, ковид у всех был, прошёл в лёгкой форме», – написала хозяйка.

Женщина отметила, что кот ей очень дорог, однако она не может с ним ужиться. По её словам, она сама управленец-руководитель и питомец ей попался такой же. Из-за такого несовпадения нравов она и решила продать его за миллион рублей.

Напомним, ранее жительница Новосибирска нарисовала реалистичный портрет президента Владимира Путина. Сиб.фм поговорил с художницей, и она рассказала, почему выбрала именно президента, что было самым сложным в работе и за сколько она готова её продать.