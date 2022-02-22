Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Излечивающего похмелье кота продают за 1 млн рублей

Фото Излечивающего похмелье кота продают за 1 млн рублей
Фото Излечивающего похмелье кота продают за 1 млн рублей

Фото pixabay.com

В Кемерово продают уникальный «способ» лечения от похмелья и других недугов за 1 миллион рублей.

В Кузбассе выставили на продажу кота за 1 млн рублей, который обладает уникальными способностями. Хозяйка питомца утверждает, что он может лечить болезни, недомогания и среди прочего похмелье. Об этом сообщает «Сiбдепо».

По словам женщины, коту уже три года и он способен лечить других людей от всех болезней и недугов. Для этого питомцу просто нужно лечь на больное место хозяина, и вскоре всё пройдёт.

«Особенности: лечит, если Вам плохо, даже с похмелья, придёт, ложится на органы, требующие лечения, два часа, и ты как новый, ковид у всех был, прошёл в лёгкой форме», – написала хозяйка.

Женщина отметила, что кот ей очень дорог, однако она не может с ним ужиться. По её словам, она сама управленец-руководитель и питомец ей попался такой же. Из-за такого несовпадения нравов она и решила продать его за миллион рублей.

Напомним, ранее жительница Новосибирска нарисовала реалистичный портрет президента Владимира Путина. Сиб.фм поговорил с художницей, и она рассказала, почему выбрала именно президента, что было самым сложным в работе и за сколько она готова её продать.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19222
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
11591
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11115
Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
8344
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
7766
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
7108
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
6150
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады