Мэр Новосибирска Локоть предсказал непростые времена из-за событий в Донбассе

Фото Густаво Зырянова

Во вторник, 22 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о ситуации в Донбассе. Он назвал признание ДНР и ЛНР «исторически справедливым решением», но призвал готовиться к сложному развитию событий.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию в Донбассе. По словам градоначальника, чиновникам стоит готовиться к «сложному развитию событий», поскольку происходящее скажется на привычном укладе жизни. Об этом Локоть заявил в ходе аппаратного совещания 22 февраля.

«Исходя из опыта нашей жизни, мы должны быть готовы к сложному развитию событий», – сказал Локоть.

В ходе совещания мэр Новосибирска упомянул участившиеся случаи телефонного терроризма. «Обстановка сегодня такая, что облегчённо к ним нельзя относиться», – подчеркнул Локоть.

Также 22 февраля мэр Новосибирска выступил на встрече губернатора Новосибирской области с представителями политических партий и общественных организаций.

«Я считаю – и компартия так считает, что должен быть признан суверенитет ЛНР и ДНР на всей территории Луганской и Донецкой областей. Наступает момент, когда мы должны и обязаны подумать о судьбе всего украинского народа, который унижен, поставлен на колени националистической кликой», – сказал Локоть.

По мнению градоначальника, принятое на высшем уровне решение – единственно верное, и обратного пути нет.

«Я далёк от ура-патриотизма. Нам будет очень трудно. Нам предстоит пережить очень непростые времена. Но мы должны понимать: обратной дороги нет. И другого пути нет! Мы встали на этот путь, и мы должны пройти его до конца. Пройти вместе!» – отметил Локоть.

Напомним, в Новосибирской области открывают штаб помощи беженцам из Луганской и Донецкой республик, которые эвакуируются в Россию. В регионе готовы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за боевых действий.