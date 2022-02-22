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В Новосибирской области организовали штаб помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Фото В Новосибирской области организовали штаб помощи беженцам из ЛНР и ДНР
Фото В Новосибирской области организовали штаб помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области принимают продукты и вещи для беженцев из ЛНР и ДНР.

В Новосибирской области открывают штаб помощи беженцам из Луганской и Донецкой республик, которые эвакуируются в Россию. В регионе готовы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за боевых действий. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире на канале ОТС 22 февраля.

Андрей Травников сообщил, что следит за новостями, которые происходят в ДНР и ЛНР. В связи с этим в региональном правительстве прошло совещание. Чиновники продумали меры, которые необходимо предпринять для оказания помощи эвакуированным. В частности, в городе создадут пункты временного размещения беженцев. Кроме того, рассматривается вопрос принятия женщин и детей в санаториях области.

Также по Сибири собирают продукты и вещи, которые перешлют в пункты размещения эвакуированного населения. В частности, требуются средства для личной гигиены, медицинские препараты, детское питание, средства для ухода и подгузники. Принять участие и присоединиться к штабу может любой желающий. Связаться с организаторами можно по следующим номерам: +7 (913) 913-23-64 и +7 (961) 879-52-00.

Напомним, ранее известные новосибирцы высказали мнение о ситуации в Донбассе.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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