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Метеорологи предупредили о серии магнитных бурь в марте

Фото Метеорологи предупредили о серии магнитных бурь в марте
Фото Метеорологи предупредили о серии магнитных бурь в марте

Фото pixabay.com

С первых чисел марта 2022 года Землю ожидает ряд геомагнитных бурь мощностью G1.

На Землю с первым месяцем весны обрушится несколько магнитных бурь уровня G1. Слабые бури ожидаются в начале марта, такие данные следуют из прогноза метеорологов на ближайшие 27 дней. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Так, первые возмущения прогнозируются уже на 3 и 4 марта, после перерыва они продолжатся 11 и 19 числа. Также 12 марта магнитосфера планеты будет пребывать в возбуждённом состоянии.

Как отмечают специалисты, магнитные бури провоцируют солнечные вспышки. Последние же происходят в результате столкновения магнитных полей противоположной полярности.

От подобных явлений страдают метеозависимые люди, но, конечно, чувствуют влияние солнечных возмущений и космонавты, космические аппараты и спутники связи.

Отметим, что сильные магнитные бури ожидаются и в феврале 2022 года. Так, 23 числа ожидается буря мощностью 5 из 10 баллов, а 24 числа – 4 балла. В течение этого месяца россияне массово жаловались на сильные головные боли и скачки артериального давления из-за вспышек Солнца. Также в материале Сиб.фм собрал советы для метеозависимых людей.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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