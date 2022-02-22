В Новосибирске мужчина с ножом пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

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Родители учеников заявили, что педофил напал на 11-летнюю девочку у стен школы № 16 в Октябрьском районе Новосибирска.

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на 11-летнюю школьницу в Октябрьском районе Новосибирска. В родительских чатах распространяется информация о том, что в районе остановки «Улица Карла Либкнехта» завёлся педофил.

Известно, что нападение произошло около 8 утра у школы № 16. Мужчина якобы напал на школьницу, затащил её в кусты и попытался изнасиловать.

«Он был с ножом, снял штаны, чудом ребёнок вырвался. Там, говорят, гематома (у пострадавшей) на пол-лица. Девочке 11 лет», – сообщила мать одной из учениц школы.

Собеседница Сиб.фм на условиях анонимности заявила, что видела около школы машину скорой помощи, в которую усаживали девочку, а также полицейских, которые работали на месте преступления. О том, что около школы № 16 сегодня утром было припарковано много автомобилей полиции, журналисту Сиб.фм также сообщили несколько учеников школы из старших классов.

Параллельно с предупреждением о нападении педофила в чатах публикуется видео, на котором якобы запечатлён вероятный подозреваемый. На записи, сделанной в салоне общественного транспорта, видно мужчину, который расплачивается за проезд социальной картой. Мужчина якобы проследил за школьницей от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Улица Карла Либкнехта», а затем напал на неё.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на просьбу прокомментировать ситуацию журналисту посоветовали обратиться в Следственный комитет. В региональном управлении СК заявили, что в настоящее время ведётся проверка.

Напомним, ранее в Кемеровской области до суда дошло дело педофила, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух 10-летних девочек.