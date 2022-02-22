Новосибирский губернатор рассказал об отношении к зеркальной дате 22 февраля 2022 года

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о скептическом отношении к магической дате 22 февраля 2022 года.

Во вторник, 22 февраля, глава Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС рассказал об отношении к нумерологии. «Магию цифр» он воспринимает с «определённой долей здравой иронии».

«Тысячи молодожёнов не только Новосибирской области, но и всего мира, считают, что с сегодняшнего дня может начаться самая счастливая совместная жизнь. К нумерологии я отношусь так, скептически, с определённой здравой долей иронии», – сказал Травников.

Губернатор отметил, что многочисленные предсказания, связанные с «красивыми» или зеркальными датами, не сбылись. Поэтому опираться на них вряд ли есть смысл.

Как ранее писал Сиб.фм, 22 февраля в 2022 году – особенная дата, ведь в наборе цифр фигурируют только нули и двойки. Кроме того, расположены они зеркально. По словам нумеролога Эльвиры Алексеевой, этот день действительно неспроста овеян мистикой. По её мнению, в этот день у людей может обостриться чувство прекрасного. Вторник подходит для свиданий, походов в театр или кино. Кроме того, день очень хорош для бракосочетаний.