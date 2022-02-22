Волшебство шести двоек: нумеролог раскрыла магию зеркальной даты 22 февраля 2022 года

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22 февраля 2022 года — день, окутанный мистикой. Нумеролог Эльвира Алексеева рассказала, в чём магия даты, в которой сошлись шесть двоек.

22 февраля в 2022 году — особенная дата, ведь в наборе цифр фигурируют только нули и двойки. Кроме того, расположены они зеркально. По словам самарского нумеролога Эльвиры Алексеевой, этот день действительно неспроста овеян мистикой.

Дело в том, что в нумерологии так называемые зеркальные даты, которые могут быть как созидательными, так и разрушительными, считают самыми сильными в году.

«22.02.2022 является полной зеркальной датой. Что нам ожидать в этот день? Комбинация цифр в дате 22 (если мы сложим цифры 2+2) даёт число 4. Оно несёт в себе энергию теневой планеты Раху. Эта энергия несёт рациональность, осторожность, терпение, трудолюбие и хладнокровие, неуверенность в себе.

Лучше всего этот день подходит для планирования важных встреч и постановки задач», — пояснила Алексеева.

Также можно посвятить этот день работе, отметила нумеролог. В таком случае в будущем стоит ожидать полезных плодов.

Если говорить о мистике 22 февраля 2022 года, то это дата, от которой вполне можно ждать необъяснимых событий, причём не только позитивных, но и негативных, отметила Алексеева.

«Если мы сложим цифры в дате 22.02 (22 число месяца и 2 месяц года), то у нас получится 6. Число 6 несёт в себе ещё одну энергию — энергию планеты Венера, которая тоже будет влиять на этот день. Это женская, мягкая энергия. В этот день у людей может обостриться чувство прекрасного, гармонии и комфорта. В целом день будет сопровождать повышенный эмоциональный фон, и это неудивительно, ведь весна совсем рядом! Прекрасный день для того, чтобы сходить на свидание, в театр, в кино, на концерт. Хороший день для бракосочетания. В этот день можно заняться творчеством», — продолжила нумеролог.

Алексеева рассказала и об особенности всех цифр в целом. При сложении всех двоек и нулей и сведении их к простому числу получается тройка, несущая энергию Юпитера. Поэтому день хорош и для начала нового обучения, приятных покупок, инвестиций в важные проекты.

«Благоприятно пройдёт обращение в органы государственной власти, в различные инстанции для согласования проектов, подачи документов в суд или визит к юристу», — добавила эксперт по энергетике чисел дат в разговоре с журналистом sova.info.

А вот чего в этот особый вторник делать точно не стоит, так это скандалить, сквернословить, грубить, нарушать субординацию, заводить общение с неприятными людьми и осуждать кого-либо, подытожила Алексеева.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что о необычной дате говорила в своё время знаменитая болгарская провидица Ванга и как советуют провести этот день другие нумерологи.