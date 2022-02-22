Новосибирский губернатор Травников поддержал признание независимости ДНР и ЛНР

Фото: скриншот трансляции телеканала ОТС

Глава Новосибирской области Андрей Травников 21 февраля прокомментировал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор заявил, что полностью поддерживает это решение.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников полностью поддерживает признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил он 21 февраля.

«Мы наблюдали за ситуацией, видели, как принималось это непростое и ответственное решение. Лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия принять не могла», — сказал глава региона в ходе прямого эфира на телеканале ОТС.

Напомним, о признании ДНР и ЛНР независимыми территориями 20 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом он отреагировал на просьбы глав самопровозглашённых республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, с которыми они обратились на фоне обострения обстановки в Донбассе. Полный текст выступления российского лидера доступен по ссылке.