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Новосибирский Минздрав опроверг сообщение о выезде психиатра за депутатом на сессию райсовета

Фото Новосибирский Минздрав опроверг сообщение о выезде психиатра за депутатом на сессию райсовета
Фото Новосибирский Минздрав опроверг сообщение о выезде психиатра за депутатом на сессию райсовета

Фото: скриншот с YouTube / Алексей Астафьев

Информация о том, что психиатрическая бригада 22 февраля пыталась принудительно увезти на лечение с сессии райсовета депутата Виктора Коваленко, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Утром 22 февраля в ряде новосибирских СМИ появились публикации о том, что психиатры пытались увезти на принудительное лечение с сессии депутатов Колыванского района Виктора Коваленко. Первым об этом со ссылкой на Алексея Астафьева написал портал «Тайга.инфо». Коммунист даже выложил в Сети видео, в котором рассказал о случившемся.

Однако в министерстве здравоохранения Новосибирской области информацию опровергли. Там заявили, что растиражированные сведения не соответствуют действительности.

«Врачи государственной психиатрической службы к колыванскому депутату не выезжали», — говорится в официальном комментарии, предоставленном СМИ пресс-службой Минздрава.

Также в комментарии отмечается, что помощь по психиатрическому профилю в регионе оказывает «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», не имеющая собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой помощи, пояснили в министерстве.

«Таким образом, психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет», — заключили в Минздраве.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения региона опровергли сообщения об увольнении бывшего главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской. Глава Минздрава Константин Хальзов заявил, что её перевели на новую должность, а не уволили.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минздрав
депутат
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